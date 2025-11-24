La discusión del salario mínimo

La revisión del salario mínimo agita el debate entre distintos sectores en donde se plantean varias realidades: salarios que no son cónsonos con el costos de la vida, pérdida del poder adquisitivo, desempleo, freno a la capacidad de consumo y un sector empresarial que resiente los efectos de una economía que no despega. Para todas las partes es complicado, aunque para una, lo es más. Ante este complejo escenario es necesario alcanzar puntos medios, que prive la cordura y la sensatez, no intereses individuales. La balanza debe estar equilibrada.