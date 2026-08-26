Palabras cortas

La importancia de la recaudación

La importancia de la recaudación
Yessika Calles
26 de agosto de 2026

La recaudación de impuestos es la principal fuente de financiamiento del Estado. De ella dependen los presupuestos de salud, educación, seguridad e infraestructura que se ejecutan cada año. Una recaudación estable y equitativa permite al país cumplir compromisos sociales, atender emergencias y sostener proyectos de desarrollo. La transparencia en el cobro y en la ejecución de los fondos es clave para mantener la confianza ciudadana. Fortalecer el sistema tributario es una necesidad para garantizar servicios públicos de calidad y un crecimiento económico sostenible.

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