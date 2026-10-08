Leyes que respadan a los jubilados

Las leyes que establecen descuentos y beneficios para los jubilados representan un apoyo importante para quienes viven de una pensión. Estas medidas permiten reducir gastos en servicios, transporte, salud, alimentación, ayudando a que sus ingresos rindan un poco más frente al costo de vida. Más que un beneficio, estos descuentos son un reconocimiento a quienes durante años aportaron al desarrollo del país. Por ello, es importante que los comercios, instituciones y beneficiarios conozcan las disposiciones vigentes y que se garantice su cumplimiento.