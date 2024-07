Límites en la contratación

El tema del desempleo no solo afecta a los jóvenes, también afecta a las personas mayores de 40 años. Tras la pandemia muchos en este rango de edad no han logrado reinsertarse al mercado laboral y sus oportunidades, frente a los jóvenes, son mucho menor. Algunas empresas no ven rentable la contratación de estas personas, que aún son productivas, están plenas y tienen muchas capacidades para aportar al desarrollo de las compañías. Las contrataciones no pueden limitarse solo a la población más joven. Todos deben ser tomados en cuenta.