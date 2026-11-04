Lo que nos representa como nación

En el Día de los Símbolos Patrios honramos lo que nos define como nación: nuestra bandera, himno y escudo, que encarnan nuestra historia y unidad.

Nuestro país tiene ventajas únicas: paz social, estabilidad económica, talento humano, biodiversidad incomparable y una posición estratégica envidiable.

Somos crisol de culturas, puente del mundo y corazón del universo. Nuestros símbolos nos recuerdan no solo de dónde venimos, sino el enorme potencial que tenemos. Es momento de sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que proyectamos al mundo.