Más proyectos para dinamizar el turismo

Panamá necesita impulsar nuevos proyectos turísticos que permitan atraer más visitantes y generar oportunidades de empleo en las distintas provincias. La inversión en infraestructura, destinos y nuevas experiencias puede contribuir a dinamizar la economía y fortalecer a los emprendedores locales.

El turismo no debe concentrarse solo en la capital. Apostar por el turismo de naturaleza, cultura y gastronomía en el interior del país permitiría llevar mayores beneficios a las comunidades y aprovechar el potencial que tiene Panamá como destino.