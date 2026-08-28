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Más proyectos para dinamizar el turismo

Más proyectos para dinamizar el turismo
Amalia Quintero
28 de agosto de 2026

Panamá necesita impulsar nuevos proyectos turísticos que permitan atraer más visitantes y generar oportunidades de empleo en las distintas provincias. La inversión en infraestructura, destinos y nuevas experiencias puede contribuir a dinamizar la economía y fortalecer a los emprendedores locales.

El turismo no debe concentrarse solo en la capital. Apostar por el turismo de naturaleza, cultura y gastronomía en el interior del país permitiría llevar mayores beneficios a las comunidades y aprovechar el potencial que tiene Panamá como destino.

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Panamá
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