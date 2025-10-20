Palabras cortas

Mercosur impulsa comercio panameño

Mercosur impulsa comercio panameño
Amalia Quintero
20 de octubre de 2025

La integración económica con el Mercosur representa una ventana de oportunidad para Panamá en su búsqueda de diversificación comercial y fortalecimiento de su posición como hub logístico regional, que permite al país canalizar más inversiones y consolidar su rol como puente entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Más allá del intercambio de bienes, el acercamiento al Mercosur puede traducirse en cooperación tecnológica, conocimiento agrícola e industrial y nuevas rutas para el sector marítimo y financiero panameño.

Tags:
Caribe
|
comercio
|
Centroamérica
|
Sudamérica
|
Mercosur
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR