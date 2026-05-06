Panamá, destino para la inversión

Panamá mantiene fortalezas que lo distinguen en la región: su posición geográfica, el Canal, conectividad aérea y marítima, y la estabilidad del dólar. Estos pilares generan confianza para sectores como logística, tecnología, energía y finanzas. Sin embargo, sigue enfrentando desafíos: Agilizar procesos, fortalecer la previsibilidad regulatoria y continuar el diálogo público-privado son tareas permanentes. Si Panamá preserva su institucionalidad y moderniza su gestión, seguirá siendo referente de crecimiento y oportunidades en América Latina.