Pendientes a la estrategia

La estrategia que concretará el gobierno con los supermercados para abaratar el costo de la canasta básica, es de gran interés para los panameños. Son miles de hogares que ajustan su presupuesto cada quincena y esperan medidas que alivien su bolsillo. Este reto exige diálogo y corresponsabilidad. Acuerdos con el sector privado, incentivos a la producción nacional, eficiencia en la logística y mayor transparencia en los precios pueden marcar la diferencia, sin afectar la sostenibilidad del comercio. Se requieren soluciones.