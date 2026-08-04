Palabras cortas

Potenciar nuestra oferta exportadora

Potenciar nuestra oferta exportadora
Yessika Calles
04 de agosto de 2026

La competitividad de Panamá pasa por potenciar nuestra oferta exportadora. Tenemos productos, tenemos gente trabajadora y tenemos socios que confían en nosotros.

El reto es articular políticas que faciliten, que conecten y que abran mercados con respeto a las reglas internacionales.

Al apostar por más y mejores exportaciones, apostamos por desarrollo sostenible, por más oportunidades para las familias y por una presencia digna en el comercio global. Es importante brindarles asistencia técnica, financiamiento y acceso a mercados a los productores.

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Panamá
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