Prestar atención al sector agropecuario

Las situaciones que aquejan al sector agropecuario no deben ser vistas como algo ajeno a nosotros. Recordemos que son ellos los que producen los alimentos, alimentos seguros y de calidad que consumimos todos. Cualquier problema que los afecte a ellos, también nos afecta como consumidores. Es importante prestarles la debida atención, darles el apoyo y brindarles las herramientas necesarias para garantizar su sostenibilidad. Debemos pensar a futuro, no depender de las importaciones y asegurar la seguridad alimentaria.