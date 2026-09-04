Priorizar y proteger el agro

El sector agropecuario es la base de nuestra seguridad alimentaria. El fenómeno de El Niño nos recuerda su importancia y su vulnerabilidad.

Hoy el Pacífico enfrenta escasez de agua que impacta a ganaderos y arroz, mientras en el Caribe y Tierras Altas el exceso de lluvias afecta plátano, papaya, papa, lechuga y apio.

También se reportan efectos en maíz, cacao y maracuyá. El monitoreo, los reservorios, el dragado, los bancos de forraje y la tecnificación permiten reducir pérdidas y estabilizar precios. Una respuesta oportuna protege al productor y garantiza alimentos.