Productores requieren más apoyo

El fenómeno de El Niño vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no podemos ignorar: nuestros productores necesitan mayor respaldo para enfrentar los efectos del clima.

La falta de lluvias, las altas temperaturas y la escasez de agua pueden traducirse en pérdidas de cultivos, animales y, finalmente, en mayores costos para las familias. Apoyar al productor no debe ser una medida de emergencia, sino una política permanente.

Se requiere facilitar acceso a financiamiento, sistemas de riego y herramientas que permitan adaptarse al cambio climático.