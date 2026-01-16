El turismo interno es una oportunidad para impulsar la economía local y promover la identidad cultural. Al explorar nuestro propio país, apoyamos a pequeños negocios, restaurantes y comunidades. Panamá ofrece una diversidad de paisajes, historia y tradiciones. Promover el turismo interno nos permite descubrir tesoros ocultos, vivir nuevas experiencias e invertir en actividades de recreación. Así como se apuesta a la promoción internacional, también se debe tener una estrategia para promover la oferta local.