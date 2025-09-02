Promover la educación financiera

La educación financiera es esencial para que las personas tomen decisiones sobre sus finanzas personales. Desde pequeños, en los colegios y hogares se debe ensañar a presupuestar, ahorrar e invertir de manera responsable.

Esto les permitirá evitar deudas innecesarias y alcanzar sus metas financieras. El buen manejo de las finanzas fomenta la independencia y la responsabilidad.

Es hora de que se aplique la ley 374 que establece la enseñanza obligatoria de la educación financiera en todos los centros educativos de Panamá, tanto oficiales como particulares.