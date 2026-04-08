Palabras cortas

Replantearse la medida

Replantearse la medida
Yessika Calles
08 de abril de 2026

La implementación del horario escalonado en el sector público tendrá un impacto limitado en la congestión vehicular. La razón es estructural: mientras miles de estudiantes ingresan a los planteles a las 7:00 a.m., el principal pico de movilidad se mantiene intacto. Esto anula gran parte del beneficio esperado. Incorporar a las escuelas en un esquema de entradas diferidas, aliviaría el tráfico en la mañana. El efecto económico sería inmediato: menos tiempo en tranque implica menor consumo de combustible por hogar, algo crítico ante el alza sostenida de precios.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR