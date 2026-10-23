Respaldar al sector agropecuario es respaldar la vida misma. Son los productores quienes garantizan el alimento, lo más importante para la subsistencia humana. No hay desarrollo posible sin alimentos. Además, el productor nacional es la mejor defensa contra los precios altos.

Cuando dependemos de las importaciones, quedamos atados al mercado internacional, a sus crisis y sobrecostos. El agro local regula, compite y abarata. Apoyar al campo no es un gasto, es invertir en soberanía alimentaria, en empleo y en precios justos.