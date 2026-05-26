Respaldo al productor nacional

Dar prioridad al productor nacional debe ser una política razonable cuando el objetivo es fortalecer la economía interna, especialmente en sectores sensibles como la agricultura o la industria alimentaria.

Apoyar al productor panameño puede ayudar a generar empleo, reducir la dependencia de importaciones y mantener activa la economía local.

En el tema entre Panamá y Costa Rica, tanto los productores como el gobierno, hasta el momento, han estado alineados. Esperamos que se mantengan así hasta lograr una negociación equilibrada para ambos países.