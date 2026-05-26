Palabras cortas

Respaldo al productor nacional

Respaldo al productor nacional
Thaylin Jiménez
26 de mayo de 2026

Dar prioridad al productor nacional debe ser una política razonable cuando el objetivo es fortalecer la economía interna, especialmente en sectores sensibles como la agricultura o la industria alimentaria.

Apoyar al productor panameño puede ayudar a generar empleo, reducir la dependencia de importaciones y mantener activa la economía local.

En el tema entre Panamá y Costa Rica, tanto los productores como el gobierno, hasta el momento, han estado alineados. Esperamos que se mantengan así hasta lograr una negociación equilibrada para ambos países.

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Panamá
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