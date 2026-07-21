Retos en materia económica

La recuperación económica enfrenta retos importantes: impulsar el empleo formal, reducir la desigualdad, mejorar la competitividad y fortalecer la confianza inversionista. También es clave avanzar en transparencia y sostenibilidad fiscal. A pesar de ello, el país muestra señales positivas. La reactivación de la logística, el turismo y los servicios, junto con la inversión en infraestructura, refleja la capacidad de Panamá para adaptarse y crecer. Con diálogo entre gobierno, empresa y sociedad, es posible consolidar un desarrollo más inclusivo.