Palabras cortas

Se complica situación en los hogares

Se complica situación en los hogares
Yessika Calles
26 de marzo de 2026

La situación económica en los hogares es cada vez más complicada. El aumento en los precios de los alimentos y servicios básicos está afectando directamente el bolsillo de las familias panameñas.

El desempleo, el aumento de la informalidad, los bajos salarios y la especulación de precios hacen que la situación sea más compleja.

Es importante atraer inversión, apoyar a las pequeñas empresas y productores locales para dinamizar la economía y generar empleos formales. Las políticas públicas deben beneficiar a todos los sectores.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR