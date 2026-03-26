Se complica situación en los hogares

La situación económica en los hogares es cada vez más complicada. El aumento en los precios de los alimentos y servicios básicos está afectando directamente el bolsillo de las familias panameñas.

El desempleo, el aumento de la informalidad, los bajos salarios y la especulación de precios hacen que la situación sea más compleja.

Es importante atraer inversión, apoyar a las pequeñas empresas y productores locales para dinamizar la economía y generar empleos formales. Las políticas públicas deben beneficiar a todos los sectores.