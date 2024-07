Sin empleos, no hay recuperación

No puede haber recuperación económica sin la creación de plazas de trabajo, en donde los trabajadores sean bien remunerados y sus sueldos les alcancen para vivir con decencia, cubrir sus necesidades básicas, hacer frente a compromisos bancarios y que quede algo para el sano esparcimiento. Con el inicio de un nuevo gobierno crecen las expectativas y el optimismo de que las condiciones económicas mejoren, no solo para unos cuantos, si no para todos los sectores del país. Todo mejorará, siempre y cuando se generen buenos empleos.