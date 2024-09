Un alivio para los desempleados

El anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, de que se está trabajando un proyecto similar al de “Mi Primer Empleo” para las personas mayores de 40 años, representa un alivio para un sector de la población que se sentía olvidado. En varias ocasiones he mencionado que el tema del desempleo no afecta únicamente a los jóvenes, es un tema general y que viene de un arrastre de la pandemia. En donde muchos trabajadores fueron despedidos y no han logrado reinsertarse a pesar que en encuentran en una edad productiva.