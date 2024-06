Un plan de Estado

Establecer políticas de Estado que permitan el desarrollo y crecimiento de los distintos sectores de la economía debe estar en la agenda de la nueva administración. El país no puede seguir en el vaivén de cada gobierno que viene con su librito. Pensar en la planificación, una hoja de ruta con visión de Estado, un plan estratégico a 30, 50 o 100 años, que incluya todos los sectores y le permita al país seguridad y sostenibilidad. Esto no solo redundaría en crecimiento, si no que también nos prepara para cualquier escenario que pueda presentarse a futuro.