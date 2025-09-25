Que Panamá sea sede de eventos internacionales como Premios Juventud, es una oportunidad de oro, que coloca al país en los ojos del mundo. La llegada de artistas, promotores, comunicadores y todo el personal que está detrás de la realización del evento es sumamente importante y representa una ventana para que más adelante, según el trato y la oferta, quieran volver a Panamá a hacer turismo. Los beneficios no se pueden quedar en un solo día, estos deben ser a largo plazo, por lo que es necesario mostrar nuestra mejor cara y destacar lo hermoso de nuestro país.