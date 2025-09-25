Palabras cortas

Una oportunidad de oro

Yessika Calles
25 de septiembre de 2025

Que Panamá sea sede de eventos internacionales como Premios Juventud, es una oportunidad de oro, que coloca al país en los ojos del mundo. La llegada de artistas, promotores, comunicadores y todo el personal que está detrás de la realización del evento es sumamente importante y representa una ventana para que más adelante, según el trato y la oferta, quieran volver a Panamá a hacer turismo. Los beneficios no se pueden quedar en un solo día, estos deben ser a largo plazo, por lo que es necesario mostrar nuestra mejor cara y destacar lo hermoso de nuestro país.

