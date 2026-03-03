Una situación que nos afecta

La escalada del conflicto en Medio Oriente está generando un impacto significativo en los precios del petróleo, lo que podría afectar la economía panameña. El aumento en los precios del crudo podría llevar a un incremento en los precios de los combustibles, afectando a los consumidores y las empresas. Esto hace que se eleven los precios de diversos alimentos y productos y por ende el costo de la vida. La diversificación de la matriz energética y la promoción de la eficiencia energética son clave para reducir la dependencia del petróleo.