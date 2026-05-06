Ep. 103 - Procesamiento de material rocoso en Cobre Panamá generará 4,000 empleos

La decisión del gobierno de aprobar la remoción y procesamiento de material rocoso de la mina de Cobre Panamá generará unos 4,000 empleos formales de forma inmediata, así lo explicó Julio Javier Trelles, miembro de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA).