EP.109 - “Ordenamos las finanzas”, Alcaldesa Hernández

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, integrante de la coalición Vamos, afirmó que al asumir la administración municipal encontró una institución con serios problemas financieros y administrativos, incluyendo una deuda de aproximadamente 8 millones de dólares con la Caja de Seguro Social (CSS), infraestructura deteriorada, desorden en la estructura salarial y una planilla con exceso de personal.