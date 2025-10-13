Podcast

Ep. 95 - Roseta Bordanea: La belleza viene de adentro

La presentadora y actriz Roseta Bordanea compartió su visión sobre la belleza, la autenticidad y los desafíos de su carrera en los medios, previo a su participación en Empowoman 2025.

13 de octubre de 2025
Belleza
EMPOWOMAN
Roseta Bordanea
Panamá
