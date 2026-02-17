Nacionales
Miura y Kihara se coronan en patinaje artístico por parejas
El presidente de Perú niega cualquier delito
Ucrania recupera más de 200 km2 de territorio en cinco días
Podcast
Ep.97 - Karisma Karamañites : habla sobre trama contra el presidente José Raúl Mulino
La abogada y creadora de contenido, Karisma Karamañites, rompió el silencio. Habla sobre la demanda que interpuso el año pasado para impedir la candidatura del presidente José Raúl Mulino, quiénes coordinaron, la patrocinaron y promovieron. Dijo que está dispuesta a someterse a un polígrafo si los que ella menciona se atreven a lo mismo.
17 de febrero de 2026
