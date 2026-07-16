1,086 personas renuncian a los partidos políticos en el 2026

Desde el 1 de enero al 9 de julio de 2026 la cifra de personas inscritas en partidos políticos se redujo de 1,545,243 a 1,544,157; es decir, 1,086 adherentes menos, según el informe semanal del Tribunal Electoral.

Entre los colectivos que perdieron más miembros se encuentra el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que pasó de 569,712 afiliados a 550,997 (una disminución de 18,715). Por su parte, el partido Realizando Metas pasó de 284,967 simpatizantes a 278,384, lo que representa una reducción de 6,583 integrantes. Otros colectivos en descenso son el Partido Popular (-527) y el Molirena (-2,376).

Aunque algunos colectivos pierden terreno, otros han sumado simpatizantes; entre ellos destaca el Partido Panameñista, que a inicios de enero contaba con 219,836 personas en sus bases y al 9 de julio registró 236,444, logrando un incremento de 16,608 adherentes.

Otro de los partidos legalmente constituidos que sumó afiliados fue el Movimiento Otro Camino, el cual pasó de 35,757 ciudadanos a 45,833, lo que representa un aumento de 10,076 simpatizantes. Un comportamiento similar registró Cambio Democrático (+1,734), el Partido Alianza (+341) y el Frente Amplio por la Democracia (+1,644).

Ante esta realidad, las organizaciones políticas se preparan para cerrar el 2026 con jornadas de inscripción, capacitación y reuniones con sus bases.

El PRD informó que se encuentra en una etapa de formación académica, reestructuración y organización del proceso de renovación de autoridades, el cual finalizará en el congreso nacional a finales de 2027. Para agosto tienen previsto un encuentro de autoridades electas y para octubre, jornadas de inscripción masiva.

La subsecretaria de Realizando Metas, Alma Cortés, detalló que actualmente cumplen con la organización territorial del partido mediante la apertura de sedes regionales y la capacitación de sus miembros en materia de reformas electorales.

El Partido Popular no realiza inscripciones en este momento, debido a que en octubre llevará a cabo sus congresos provinciales para escoger a las autoridades del partido en las distintas provincias y comarcas, según explicó Cirilo Salas, presidente del colectivo.

El Partido Panameñista, por su parte, se encuentra en el proceso de modificación de sus estatutos. “El 9 de agosto se reunirá a los convencionales para la aprobación del documento, que actualmente se encuentra en el Tribunal Electoral para su revisión”, explicó Exberto Cedeño.

Cambio Democrático atraviesa una intensa reorganización nacional orientada a preparar a su membresía, renovar liderazgos y consolidar estructuras. “Las capacitaciones continuarán durante los próximos meses, acompañadas de asambleas, encuentros provinciales, reuniones distritales, recolección de firmas y nuevas jornadas masivas de inscripción”, detalló Abraham Martínez, miembro de la organización política.

Por su parte, el Molirena trabaja en el diseño de su hoja de ruta hacia el 2029. “Está previsto que el plan sea presentado inicialmente al Comité Ejecutivo Nacional el próximo mes y, posteriormente, realizaremos una gira nacional para darlo a conocer a la membresía y recibir sus aportes”, manifestó Carlos Romero.

Maribel Gordón, del Frente Amplio por la Democracia, detalló que su partido se encuentra en una fase de formalización de sus estructuras de dirección, así como en el desarrollo de su planificación estratégica y recorridos a nivel nacional.

Finalmente, el Movimiento Otro Camino espera que el Tribunal Electoral publique los cambios realizados a sus estatutos. Mientras tanto, mantendrán las jornadas de inscripción para realizar la renovación de sus directivas el próximo año.