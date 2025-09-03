A segundo debate proyecto que modifica la Autoridad de Pasaportes

Con carácter de “urgencia notoria”, será discutido en segundo debate el Proyecto de Ley 299, que modifica la Ley 32 de 23 de abril de 2023, que crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APP), indicó el diputado, Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

Las palabras del diputado Camacho se dieron durante la aprobación del proyecto de ley que dispone a Panamá para recibir inversión extranjera, bajo un marco jurídico estable, competitivo y seguro, reafirmando su posición como “hub de negocios y servicios en la región”.

La iniciativa presentada por el diputado suplente, Pedro Quijano, tiene como propósito establecer que todo inversionista calificado tenga derecho a la expedición de un documento de viaje especial, conforme a las disposiciones y requisitos que se establezcan en esta norma y en su reglamentación.

Además, se fortalece el Programa de Inversionista Calificado, creado mediante el Decreto Ejecutivo 722 de 2020, que constituye una herramienta efectiva para atraer inversionistas extranjeros al país, otorgándoles residencia para que realicen sus negocios.

La reunión contó con la participación de la directora de la APP, Sonia de Luzcando, quien se mostró a favor del proyecto, porque su objetivo es fortalecer la subcategoría de residente permanente, en calidad de inversionista calificado en Panamá

Informó que, “se está evaluando la incorporación del pasaporte para los inversionistas calificados, quienes actualmente solo cuentan con el beneficio de la visa de inversionista”.