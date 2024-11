Abogado del diputado Raúl Pineda acude a la CSJ para conocer sobre las denuncias

Este martes, 12 de noviembre, el abogado Víctor Orobio, defensa del diputado Raúl Pineda, acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer el estado del expediente de su cliente.

Explicó que esta es la primera comparecencia. “Tengo entendido que son dos denuncias. Una que presentó el Ministerio Público y otra que presentó la exdiputada Zulay Rodríguez”, manifestó.

“Al diputado se le está denunciando por hechos en los cuales él no ha participado, y él no tiene ninguna incidencia o relación con el tema... en la eventualidad que el diputado haya conversado con su hijo, pues esto no constituye un elemento constitutivo del delito de blanqueo de capitales, ni ningún otro delito. El diputado no tiene contacto, no ha conversado, no tiene relación con ninguna de las personas que están siendo investigadas en esa famosa Operación Jericó”, afirmó Orobio.

El jurista también dijo que asistió a la Corte para presentar el poder de representación.