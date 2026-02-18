Alcaldía de Pinogana proyecta plan de obras viales y salud

La estructura vial, mejoras en los centros de salud, proyectos sociales e impulso de la economía verde forman parte de la gestión que desarrolla la alcaldesa del distrito de Pinogana, en la provincia de Darién, Jannelle Nadine González.

González explicó que “estamos gestionando con el gobierno central iniciativas de alto impacto, entre ellas el proyecto Latido del Barrio en Metetí, en conjunto con el Ministerio de Cultura y el Despacho de la primera Dama”. “Iniciativa que busca revitalizar espacios públicos, promover la convivencia pacífica y ofrecer oportunidades de desarrollo humano a través de actividades artísticas, culturales y recreativas”, detalló la alcaldesa.

Asimismo, adelantó que “se trabaja en el levantamiento de un complejo deportivo que incluirá canchas de fútbol y béisbol para fortalecer la práctica deportiva en el distrito”.

En materia de desarrollo económico, González destacó que Darién es “un diamante en bruto” y que la administración apuesta por una economía verde, impulsando proyectos de senderismo y el aprovechamiento turístico de áreas como los ríos Tuira y Chucunaque, considerados atractivos naturales de gran potencial.