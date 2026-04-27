Aprueban en primer debate ley para impulsar el hidrógeno verde en Panamá

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate varios proyectos de ley relacionados con energía, vivienda y mercado automotriz, durante una sesión presidida por el diputado Ernesto Cedeño.

Entre las iniciativas avaladas destaca el proyecto de ley 555, presentado por la diputada Yamirelis Chong, que busca regular la promoción e implementación del hidrógeno verde como combustible en Panamá.

De acuerdo con la propuesta, se pretende impulsar el uso de energías limpias en el país y atraer inversión extranjera para el desarrollo de plantas de generación renovable, con miras a posicionar a Panamá como un centro energético sostenible hacia 2030.

En la misma sesión, también fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 554, presentado por el diputado Jonathan Vega, que regula a las promotoras de vivienda y actualiza el régimen de propiedad horizontal.

La iniciativa plantea medidas para fortalecer la protección de los compradores de vivienda, establecer mecanismos que obliguen a las promotoras a cumplir con los plazos de entrega y evitar el abandono de proyectos inmobiliarios.

Asimismo, los comisionados aprobaron en primer debate el proyecto de ley 305, impulsado por el diputado Medin Jiménez, enfocado en regular el mercado de autos usados en concesionarios.

El objetivo de esta propuesta es que el precio de venta de los vehículos se determine con base en su año de fabricación y kilometraje.

Durante la jornada también se prohijó un anteproyecto de ley que busca ampliar las medidas para promover el uso exclusivo de bolsas reutilizables en los establecimientos comerciales del país.

En otro punto de la agenda, compareció ante la comisión Felipe Echandi Lacayo, presidente de la junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá, quien respondió a un cuestionario sobre las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia en materia crediticia y financiera.