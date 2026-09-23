Aprueban en primer debate proyecto 662 que ordena cierre del Banco Hipotecario

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, con modificaciones, en primer debate el proyecto de ley 662, que establece el cierre progresivo y ordenado del Banco Hipotecario Nacional (BHN).

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, establece que el proceso de cierre comenzará con la promulgación de la ley y deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

Uno de los principales cambios contempla trasladar parte de las funciones del BHN al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y a la Caja de Ahorros.

El Miviot conservará las competencias relacionadas con las políticas de vivienda de interés social, mientras que los bienes inmuebles y terrenos del BHN pasarían a la Nación para ser utilizados exclusivamente en el desarrollo de vivienda social.

La Caja de Ahorros asumiría la administración de la cartera hipotecaria, las gestiones de cobro y los productos de financiamiento.

Sin embargo, durante la discusión del proyecto surgió una advertencia sobre el estado de la cartera que se pretende trasladar.

Santino Tapia, gerente de Banca de Consumo de la Caja de Ahorros, señaló que la entidad necesitaría recibir una cartera debidamente identificada y registrada para poder administrarla.

“Nosotros hicimos durante un año una evaluación de la cartera del Banco Hipotecario y tiene una quiebra técnica financieramente. Las carteras no se conocen. Ahí no hay registro absolutamente de nada que nosotros podemos absorber acá”, afirmó.

Tapia explicó que, de aprobarse la iniciativa, la Caja de Ahorros utilizaría un fideicomiso para recibir las carteras del BHN, siempre que estas estén identificadas, registradas en el Registro Público y se pueda determinar el nivel de morosidad de cada una.

El propio gerente del Banco Hipotecario, Alberto Ortega, confirmó durante el debate que la institución mantiene $100 millones en cartera morosa.

El proyecto establece precisamente un proceso para ordenar la situación de los beneficiarios y de las propiedades que forman parte de la cartera del BHN.

El ministro del Miviot, Jaime Jované, sostuvo que uno de los objetivos principales es rescatar la cartera hipotecaria y permitir que los beneficiarios de programas de vivienda social puedan regularizar y titular sus propiedades.

Según Jované, existen casos de familias que llevan entre 15 y 20 años viviendo en las propiedades, pero cuyos registros presentan problemas, incluso porque los integrantes de la familia original ya no residen en esos inmuebles.

“Todo va ser más transparente. Ahora se va a hacer lo necesario para que tengan la certeza que los aportes que han dado y seguirán dando van a la cuenta de cada uno de ellos. Y al final de cancelar esta deuda tendrán su vivienda perfectamente registrada y su título de propiedad”, aseguró.

El proyecto también crea la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, adscrita al Miviot, que tendría entre sus funciones gestionar subsidios, tasas de interés y la adquisición y registro de tierras.

Además, contempla alianzas público-privadas para proyectos de vivienda social, con una participación estatal máxima del 49%, mediante fideicomisos en la Caja de Ahorros.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, representada durante el debate por Eduardo Quirós, gerente de Operaciones Financieras Reguladas, consideró viable que la Caja de Ahorros utilice fideicomisos para administrar la cartera que actualmente está en manos del BHN.

El proyecto 662 deberá pasar ahora a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.