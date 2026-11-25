La diputada Paulette Thomas advirtió que 21 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o personas que prometieron amarlas, durante una conferencia sobre prevención de la violencia contra la mujer realizada en la Asamblea Nacional, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La actividad, denominada “Amor que protege, nunca hiere”, fue organizada por iniciativa de Thomas en conjunto con la Fundación Yo Creo en la Familia.

La diputada señaló que durante el primer semestre del año se contabilizaban 13 mujeres fallecidas, cifra que, según indicó, aumentó a 21. También sostuvo que corresponde a la Asamblea impulsar leyes que garanticen la protección de las mujeres y que enfrentar la violencia es una responsabilidad compartida por la sociedad.

Por su parte, Ana María Urrutia, representante de la Fundación Yo Creo en la Familia, manifestó que proteger a las mujeres es una responsabilidad del Estado, la sociedad, las iglesias y las familias.

Durante la conferencia, la especialista en Derecho de Familia Ana Melissa Españó abordó la violencia vicaria, una forma de violencia en la que los hijos son utilizados como instrumentos para causar daño a la madre o al padre.

Españó planteó la necesidad de legislar sobre esta modalidad de violencia y señaló que, aunque las estadísticas permiten dimensionar el problema, la prevención también debe comenzar desde la educación en el hogar.