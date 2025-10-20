Asamblea analiza proyecto que garantiza educación para niños hospitalizados

La subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise, sostuvo este lunes una reunión para avanzar en el estudio del proyecto de ley 381, que busca garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes hospitalizados o en situación de enfermedad.

El encuentro reunió a representantes del Ministerio de Educación, tutores, miembros de la sociedad civil y profesionales del sector salud, quienes presentaron aportes técnicos y compartieron experiencias sobre los retos que enfrentan los estudiantes durante tratamientos médicos prolongados.

La propuesta legislativa reconoce la educación como un derecho humano fundamental, con énfasis en los contextos de vulnerabilidad. En su exposición de motivos, el documento advierte que “la situación de enfermedad no solo altera el aprendizaje, sino también el estado emocional del niño y su entorno familiar, debido al aislamiento y el impacto psicológico que conlleva”.

El texto plantea estrategias pedagógicas adaptadas para garantizar la continuidad educativa de los pacientes-estudiantes y promover su desarrollo cognitivo, emocional y social, como parte del proceso de recuperación y adaptación al entorno hospitalario.

La subcomisión continuará recibiendo aportes técnicos y sociales hasta el 27 de octubre.