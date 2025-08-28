Asamblea aprueba en tercer debate ley de transición para juntas comunales y municipios

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley de transición para juntas comunales y municipios, con el objetivo de garantizar procesos ordenados y transparentes en el traspaso de autoridades locales.

La iniciativa que surgió tras la crisis de julio de 2024, cuando múltiples juntas comunales y alcaldías fueron entregadas, según el despacho del diputado Neftalí Zamora “sin documentos, con bienes desaparecidos, deudas millonarias e instalaciones en estado deplorable”, situación que limitó la gestión de las nuevas autoridades.

Entre los casos más notorios figuran las juntas comunales de Ernesto Córdoba Campos, San Francisco, Bethania, Burunga y Ancón, así como los municipios de San Miguelito y Colón.

Con la nueva ley, las autoridades salientes deberán presentar un informe de gestión obligatorio, que incluya detalle de presupuestos, inventario de bienes y un acta formal de entrega en un acto oficial, garantizando que los recursos e información se traspasen de manera íntegra.

“Porque Panamá no puede seguir arrastrando la forma tradicional de hacer política, opaca y sin transparencia”, señaló el proponente de la iniciativa, el diputado Zamora.