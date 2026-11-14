Asamblea Nacional condena atentado contra periodista y exige investigación inmediata

La Asamblea Nacional de Panamá rechazó enérgicamente el atentado perpetrado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, ocurrido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026.

Mediante un comunicado oficial, la presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Shirley Castañedas, condenó el hecho y calificó este tipo de ataques como actos criminales que atentan no solo contra la libertad de prensa, sino también contra el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.

Castañedas hizo un llamado a las autoridades competentes, entre ellas la Policía Nacional y el Ministerio Público, para que desarrollen una investigación inmediata, objetiva y transparente que permita identificar, capturar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.

La presidenta del Legislativo también expresó su solidaridad con el periodista Rolando Rodríguez, sus familiares y el equipo del diario La Prensa, al tiempo que reiteró la importancia de garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en el país.

La Asamblea Nacional enfatizó que la violencia no puede convertirse en un mecanismo de intimidación contra quienes ejercen la labor periodística y advirtió sobre la importancia de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.