Asamblea ratifica a Antonio Tercero como director del Idaan con 60 votos a favor

La Asamblea Nacional (AN) ratificó a Antonio Tercero González como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras obtener 60 votos a favor, uno en contra y una abstención.

En la misma jornada, también fueron aprobados otros nombramientos. La magíster Mayra Kamp fue ratificada como directora de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, con 54 votos a favor, siete abstenciones y ninguno en contra.

Asimismo, el licenciado José García fue avalado como miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores, con 55 votos a favor, seis abstenciones y cero votos en contra.

Tras la votación, se confirmó que “han sido aprobados los nombramientos puestos a consideración de la Asamblea”.