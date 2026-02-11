Asamblea rinde cuentas ante la Contraloría

El presidente del Órgano Legislativo, Jorge Luis Herrera, presentó este miércoles un informe de rendición de cuentas de la Asamblea Nacional ante la Contraloría General de la República.

Este documento forma parte de las iniciativas de transparencia establecidas por el diputado Herrera, las cuales incluyen la publicación de las votaciones en tercer debate, la divulgación en la página web de la planilla de la Asamblea y la visibilidad de la asistencia al pleno, según informó el departamento de prensa de la institución.

Previamente, Herrera hizo un llamado a la unidad institucional y a dejar de lado la “taquilla política”, para concentrarse en lo verdaderamente importante: trabajar por el país y responder con hechos a la ciudadanía.

El diputado coclesano destacó que “el país necesita instituciones que trabajen con seriedad, transparencia y compromiso”. “Este no es momento de distracciones ni protagonismos; es momento de responsabilidad y resultados”, subrayó.