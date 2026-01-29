Asamblea suspende sesión plenaria de este jueves por problemas técnicos

La Asamblea Nacional, a través de un comunicado, informó que se ha tomado la decisión de suspender la sesión programada para el día de hoy, tras presentarse inconvenientes técnicos en la trasmisión.

De acuerdo con el escrito, la situación se generó desde el día de ayer miércoles cuando “se presentaron inconvenientes técnicos ocasionados por fluctuaciones en el suministro eléctrico, lo cual afectó no solo el funcionamiento de los equipos tecnológicos, sino también los sistemas de comunicación y el sistema de votación dentro del pleno”.

La decisión de suspender la sesión obedece a “un compromiso inquebrantable con la transparencia y la comunicación efectiva, para que el país pueda conocer de manera abierta y clara lo que se discute en este órgano del Estado”, agregaron del Legislativo.