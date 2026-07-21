Benicio Robinson presidirá la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales

El diputado Benicio Robinson fue elegido y juramentado este martes como presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para el tercer período de sesiones ordinarias.

La junta directiva quedó integrada por Julio De La Guardia como vicepresidente y Luis Eduardo Camacho como secretario. También forman parte de la comisión los diputados Alain Cedeño, Osman Gómez, Ariana Coba, Rafael Buchanan, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler.

Tras asumir el cargo, Robinson señaló que la comisión tendrá una agenda de trabajo enfocada en iniciativas de alto impacto para el país, entre ellas el análisis de un acto reformatorio de la Constitución, la legislación electoral y reformas a los principales códigos nacionales.

“Para este tercer período que hoy se instala, hay una amplia gama de temas en esta instancia legislativa, de gran sensibilidad nacional, como el acto reformatorio de la Constitución Política, la legislación electoral y las reformas a los principales códigos nacionales, entre otros”, manifestó.

El diputado también indicó que durante este período se dará prioridad a proyectos dirigidos a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y las reformas electorales con miras al proceso electoral de 2029.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, fue la encargada de juramentar a los integrantes de la comisión y destacó la relevancia de esta instancia dentro del proceso legislativo.

“Los temas sometidos a trámite por esta comisión revisten singular importancia para la buena marcha de los asuntos públicos. El primer debate representa una etapa fundamental en el proceso de formación de una ley”, afirmó.