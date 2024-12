Bermúdez aspira a dirigir el partido Panameñista, espera respuesta del TE

El excandidato a la alcaldía de Panamá, Willie Bermúdez, anunció que aspira a dirigir el partido Panameñista, del cual forma parte, una vez la convención sea aprobada por el Tribunal Electoral.

Bermúdez explicó que la directiva del colectivo, por 29 votos, admitió llamar a una convención el 15 y 16 de marzo de 2025 y también votó a favor de que el TE permita que se escoja tanto la directiva como el directorio, para que pueda haber una elección y poder renovar la junta directiva.

“En estos momentos ellos (Tribunal Electoral), según la información extraoficial que tengo, es que prontamente estarán dando su opinión o la aprobación de la convención. Una vez aprobado, se podrán establecer las fechas para las postulaciones y nosotros estaremos postulándonos para presidente del partido”, afirmó.

El exrepresentante del corregimiento de Don Bosco aseguró que no ha parado de caminar y consultar con los ciudadanos. “En las últimas fechas he estado casa a casa conversando con los convencionales y panameñistas, escuchándolos, que creo es lo más importante. Todavía no se puede buscar votos, porque no tenemos una confirmación del Tribunal Electoral, pero una vez confirmado eso, avanzaremos más activamente sobre la búsqueda de votos y la campaña interna que tendremos que hacer a lo interno del partido para poder conseguir la presidencia y poder renovar el partido y poder acoplarnos al mensaje que el 5 de mayo mandaron los panameños, en el cual están buscando una política diferente, una forma de hacer política nueva como ya lo hicimos en Don Bosco y sabemos que podemos ayudar que todos esos jóvenes, mujeres y personas que son miembros del partido panameñista puedan tener un colectivo que se acomode a lo que de verdad quieren hoy día los panameños”, agregó.

En cuanto al tema de la reelección política, Bermúdez manifestó que cada uno tiene que hacer su función para lo que fueron electos y en esa medida tienen que apostar lo mejor para Panamá, sea la posición que tenga cada uno de ellos, ya sea en los cargos de diputados, alcaldes o representantes, pero debe ser pensando en la población y lo que necesitan para salir adelante. Estamos saliendo de un gobierno que creó una crisis económica fuerte y el gobierno actual ha presentado una reforma a la CSS y en estos momentos es muy importante el trabajo que se vaya a hacer para que tengamos una Caja que nos dure para muchas generaciones”.

“Cada uno tiene que entender, hablando de la CSS, que la posición que van a tomar es para el beneficio de los panameños, no de un partido, no de su reelección, sino de los panameños. Por eso creo que muchos a veces piensan desde ya cómo se van a reelegir, creo que ese tema de la reelección es algo hasta utópico, viendo los poquitos que se reeligieron en este periodo 2024 y los pocos reelectos del 2019. Ahora mismo pensar en reelección es una gran estupidez”, puntualizó.