Brenes pide separar del cargo a la directora del Senniaf y califica de “tibias” medidas adoptadas

La diputada Alexandra Brenes solicitó que la directora de la Senniaf, Ana Franco, sea separada de su cargo y calificó de “tibias” las medidas anunciadas por la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tras las denuncias de irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

“Estamos ante un crimen cometido por el Estado. Luego de la reunión del Mides, he leído este documento donde se adoptan tibias medidas por parte de la Junta Directiva de la Senniaf. Es indignante que, a estas alturas, la directora no haya sido separada de su cargo mientras se realiza esta investigación. Es como si en el Gobierno desconocieran que mantenerla en el puesto puede entorpecer el proceso u ocultar evidencias. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama encubrimiento institucional”, enfatizó.

Durante el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional de este lunes 9 de febrero de 2026, la diputada cuestionó las condiciones en las que se encuentran los menores de edad en los albergues: “Mientras nuestros niños sufren maltratos encerrados en un ‘cuartito de reflexión’ como medida de castigo, donde también se cometen abusos sexuales porque hay mezclados mayores con menores de edad, este Gobierno decide priorizar otros temas”.

Brenes hizo un llamado directo al Órgano Ejecutivo: “Señor presidente, ¿cuánto vale para usted la vida de un niño o niña en esos albergues? Ya les ha fallado su familia, les han fallado sus padres y ahora también les falla el Estado con delitos atroces”.