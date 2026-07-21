Castañedas felicita a Eduardo Vásquez tras su reelección en la Comisión de Presupuesto

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, participó este martes en la instalación de la Comisión de Presupuesto para el tercer período de sesiones ordinarias, donde resaltó la importancia de esa instancia en el análisis y fiscalización del uso de los recursos públicos.

Durante el acto, Castañedas felicitó al diputado Eduardo Vásquez por su reelección como presidente de la comisión, así como a los demás integrantes de la junta directiva y miembros de la instancia.

Según el reporte oficial, la presidenta del Legislativo señaló que “la designación de sus integrantes representa un compromiso con la eficiencia, el diálogo y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”.

Además, destacó que el trabajo de la Comisión de Presupuesto tiene un impacto directo en la ejecución de las políticas públicas y en el bienestar de la población, debido a las decisiones que adopta sobre el manejo de los recursos del Estado.

Castañedas también reafirmó el respaldo de la Presidencia de la Asamblea para garantizar el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto y del resto de las comisiones permanentes.