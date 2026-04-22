Comisión aprueba en primer debate proyecto sobre inclusión laboral y analiza regulación de albergues

La comisión legislativa de Asuntos de la Mujer, la Juventud, el Niño y la Familia aprobó en primer debate el proyecto de ley 425 y prohijó el 434, iniciativas enfocadas en personas con discapacidad y en la atención a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

El proyecto 425, presentado por el diputado Orlando Carrasquilla, plantea medidas para facilitar el acceso a educación y empleo de personas con discapacidad. Según el proponente, la iniciativa busca “facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad otorgándoles becas de estudios para que se preparen y puedan acceder a un empleo”.

Carrasquilla señaló que existe un incremento del desempleo en este sector, estimado en 12.4%, y afirmó que “no les permite tener un trabajo digno, sino más bien, les dan trabajos de segunda con bajas remuneraciones”, por lo que la propuesta apunta a mejorar sus condiciones de acceso al mercado laboral.

En la misma sesión, la comisión también prohijó el proyecto de ley 434, impulsado por la diputada Alexandra Brenes, que busca regular la apertura y funcionamiento de centros de acogimiento institucionales y residenciales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

Brenes indicó que la iniciativa pretende “garantizar integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes” en condición de vulnerabilidad y señaló que, tras lo ocurrido con la SENIAF y los albergues, “aún están a tiempo de corregir errores pasados con este sector de la población”.

La diputada también advirtió sobre la necesidad de legislar en esta materia, especialmente en lo relacionado con “los castigos degradantes que reciben los menores en estos sitios”, así como mejorar la infraestructura y condiciones de atención.

Ambos proyectos deberán continuar su trámite en la Asamblea Nacional en las siguientes etapas de discusión.