Comisión de Credenciales queda presidida por Dana Castañeda

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional fue instalada y juramentada este martes por la presidenta del Legislativo, la diputada Shirley Castañedas.

La junta directiva de esta instancia legislativa quedó conformada por la diputada Dana Castañeda, del partido Realizando Metas, como presidenta; la diputada Yessica Romero, de Cambio Democrático, como vicepresidenta; y el diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como secretario.

Los integrantes de la comisión estarán al frente de la agenda legislativa y del desarrollo de las funciones correspondientes durante el período 2026-2027.