Comisión de Economía y Finanzas continúa consultas sobre proyecto de ley 641

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional continuó este martes, 12 de mayo, el proceso de consultas del proyecto de ley 641, que establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

Durante la segunda jornada participaron representantes de gremios profesionales, empresariales y economistas, quienes expusieron observaciones y planteamientos sobre el alcance de la propuesta.

Yasmina Rovi, de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, advirtió que, aunque el proyecto “tiene un propósito muy noble”, la redacción actual relacionada con las sociedades propietarias de buques podría afectar empleos e ingresos estatales vinculados al sector marítimo.

Según Rovi, la propuesta “eliminaría plazas de trabajo, ingresos para el Estado correspondiente a la AMP, al Registro Público, y va a dejar a Panamá sin los ingresos necesarios que sustentan los consulados del país en el extranjero”.

Por su parte, Reynaldo Achurra, del Colegio Nacional de Abogados, señaló que el gremio busca aportar al fortalecimiento del proyecto para que cumpla con estándares internacionales y pueda aplicarse dentro de la jurisdicción panameña.

“Al final, vamos a estar pendientes de que el gremio esté siempre a la disposición de poder cumplir y ver cómo podemos contribuir al país para el mejoramiento de la transparencia y de salir de las listas discriminatorias”, manifestó Achurra.

Tony Roldán, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales, calificó el proyecto como estratégico para el futuro económico y el posicionamiento internacional del país.

Roldán sostuvo que la iniciativa fortalece “la sostenibilidad y legitimidad del modelo económico panameño” y preserva el principio de territorialidad, mientras impulsa que las empresas mantengan actividad económica real y presencia sustantiva en Panamá, similar a los regímenes SEM y EMMA.

El economista Felipe Argote afirmó que la norma mantiene el principio de territorialidad, ya que el proyecto “no lo deroga sino que lo condiciona”.

En tanto, Ramón Anzola, presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, consideró que la propuesta representa “la reforma más relevante e importante” realizada al Código Fiscal respecto al tratamiento de la renta extranjera.

“Es un esfuerzo del país por adecuarse a los estándares internacionales y, en la medida que esto se logre, la posición de Panamá en la comunidad internacional será realzada, será mejorada y facilitará la actividad del ejercicio de los servicios financieros panameños de manera más efectiva”, indicó.

Al cierre de la jornada, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, el diputado Eduardo Gaitán, informó que hasta el momento han participado 15 personas y gremios de los 60 invitados al proceso de consultas.

Gaitán adelantó que las consultas continuarán hasta el jueves 14 de mayo y que la próxima semana comenzará el primer debate formal del proyecto de ley, etapa en la que los diputados de distintas bancadas podrán presentar observaciones y modificaciones a la iniciativa.