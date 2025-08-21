Comisión de Presupuesto establece nuevos tiempos para vistas y traslados presupuestarios

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Vásquez, aprobó una resolución que fija la metodología para el examen de solicitudes de créditos adicionales, traslados de partidas y vistas presupuestarias.

Según la resolución, “se estableció un tiempo máximo de 30 minutos por cada diputado miembro de la Comisión, por cada institución citada, en las vistas presupuestarias, sin segunda vuelta”. Mientras que, en las reuniones de traslados de partidas y créditos adicionales, “a los diputados miembros de la Comisión se les dará los 30 minutos máximo, con la opción de segunda vuelta”.

El documento establece que los diputados con derecho a voz tendrán un tiempo de “5 a 10 minutos para intervenir, en las vistas presupuestarias, traslados de partidas y créditos adicionales”.

Además, durante las vistas presupuestarias, “el representante de la institución deberá hacer una presentación de su presupuesto solicitado y/o asignado, incluyendo programas o proyecciones a desarrollar, por un periodo no superior a 20 minutos”.

En caso de que el representante de la institución no cuente con la información solicitada por los diputados al momento de la discusión, podrá remitirla a la Comisión, “con un máximo de 8 días siguientes a la petición”.